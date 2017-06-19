به گزارش خبرنگار مهر، احمد حیدری صبح یکشنبه در دیدار با رئیس جهاد کشاورزی تنگستان که به مناسبت سالروز تاسیس جهاد سازندگی به فرمان امام (ره) برگزار شده بود گفت: جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس و پس از تاسیس توانست رسالت تاریخی خود را با تمام مشکلات آن زمان به نتیجه برساند و کارهای تاثیر گذاری را در نظام اسلامی ما انجام دهد.

وی جهاد سازندگی را نهاد انقلابی دوران دفاع مقدس خواند و اظهار داشت: نیروهای جان بر کف این نهاد انقلابی با فداکاری و از خودگذشتگی که در دوران دفاع مقدس از خود نشان دادند ثابت کردند که کار و تلاششان کمتر از نیروهای نظامی نبوده و با این حضور الهی برگ زرینی را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رساندند.

حیدری با اشاره به اینکه همواره بایستی ایثارگری‌های جهادگران در دوران دفاع مقدس برای نسل امروز و فردا بازگو شود خاطرنشان کرد: نقش تاثیرگذار جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس بر هیچ‌کس پوشیده نیست و این نهاد مردمی توانست با عملکرد خوب خود در عملیات‌های مختلف دفاع مقدس راه را برای پیروزی‌های بزرگ رزمندگان اسلام هموار کند.

امروز جهاد کشاورزی پا به پای سپاه و بسیج در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایفاگر نقش باشد که امروز گروه‌های جهادی بسیاری در کشور آماده خدمت رسانی و کارهای بزرگ در حوزه اقتصاد مقاومتی هستند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی تنگستان نیز گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی به طور مسمم برای اجرای اقتصاد مقاومتی آماده همکاری با سپاه هستند که امیدواریم با اجرای پروژه‌های مختلف کشاورزی در تحقق اقتصاد مقومتی گام برداشته وبه آن جامه عمل بپوشانیم.

اردشیر علایی تصریح کرد: در سال‌های گذشته عملکرد خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته‌ایم و تا کنون همکاری موثری با مجموعه سپاه تنگستان در راستای اجرایی کردن این مهم داشته و خواهیم داشت.