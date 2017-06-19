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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴

دادستان قزوین:

سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ثامن خویشتنداری کنند

سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ثامن خویشتنداری کنند

قزوین- دادستان قزوین گفت: سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ثامن خویشتنداری کنند موضوع از طریق مرکز توسط مسئولین در حال پیگیری است و هیچ گونه مشکلی برای سپرده گذاران این موسسه به وجود نخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به تجمع سپرده‎گذاران موسسه اعتباری ثامن در قزوین گفت: متاسفانه ازدحام جمعیت سپرده‎گذاران  شعب موسسه اعتباری ثامن منجر به بروز مشکلاتی شده چرا که با این حجم مراجعه بانکها قادر به پرداخت یکجای وجوه مردم نیستند.

وی ادامه داد: از سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن تقاضا می شود حسب نیاز به شعب موسسه مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند و خویشتنداری کنند.

دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سپرده گذراران نگران نباشند چرا که موضوع از طریق مرکز توسط مسئولین مربوطه در حال پیگیری است و به زودی مشکل حل می شود و موسسه در یکی از شعب بانکها تجمیع و ادغام خواهد شد.

کد مطلب 4008792

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