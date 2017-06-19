به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به تجمع سپرده‎گذاران موسسه اعتباری ثامن در قزوین گفت: متاسفانه ازدحام جمعیت سپرده‎گذاران شعب موسسه اعتباری ثامن منجر به بروز مشکلاتی شده چرا که با این حجم مراجعه بانکها قادر به پرداخت یکجای وجوه مردم نیستند.

وی ادامه داد: از سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن تقاضا می شود حسب نیاز به شعب موسسه مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند و خویشتنداری کنند.

دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سپرده گذراران نگران نباشند چرا که موضوع از طریق مرکز توسط مسئولین مربوطه در حال پیگیری است و به زودی مشکل حل می شود و موسسه در یکی از شعب بانکها تجمیع و ادغام خواهد شد.