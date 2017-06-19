به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی جوانان ایران که به تازگی موفق شد عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کند، بعد از بازگشت به تهران بلافاصله وارد دور جدیدی از تمرینات آماده سازی خواهد شد. تمریناتی که برای حضور هر چه قدرتمندتر در رقابتهای جهانی استارت می‌خورد.

بر این اساس طبق اعلام فدراسیون کشتی، نفرات زیر به اردوی کشتی فرنگی جوانان دعوت شدند:



۵۰ کیلوگرم: پویا دادمرز - علی یاری زاده (خوزستان) محمدهادی شعبانی (فارس)

۵۵ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) محمدجواد رضایی (قم) پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: کرامت عبدولی- حامد تاب - یوسف حسینوند- (خوزستان)

۶۶ کیلوگرم: امین کاویانی – حسین اسدی (خوزستان)

۷۴ کیلوگرم: محمد شربی نیازی (خوزستان) سید محمدچوبچیان (گیلان) محمد حسن حسینی (خراسان رضوی)

۸۴ کیلوگرم: آرمان علیزاده (خوزستان) مهدی بالی (مازندران) حسین فروزنده (تهران)

۹۶ کیلوگرم: امیرمحمد نوروزی (تهران) علی قاسمی (مازندران) سید احسان اسماعیل پور (کرمان)

۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) امیرمحمد حاجی پور (مازندران) مسعود میرزائیان (چهارمحال و بختیاری)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: حسن حسین زاده – مهرداد اسفندیاری فر- روح اله میکائیلی- مجتبی باباجان زاده

ماساژور: محمدرضا صادقی

سرپرست: مهدی شربیانی



رقابت های کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۱۰ تا ۱۵ مردادماه در شهر تامپره فنلاند برگزار می شود.