به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به اهمیت برنامه ریزی برای اوقات فراغت اشاره کرد و گفت: اوقات فراغت بخش مهمی از زندگی انسانها را تشکیل می‌دهد و اگر افراد برنامه ای مشخص برای گذراندن مفید اوقات فراغت نداشته باشند این بی برنامگی سایر جنبه های زندگی را به طور چشمگیری تحت شعاع قرار می دهد.

وی با بیان اینکه اوقات فراغت از مسائل مهم نوجوانان و جوانان است که شناخت نیازمندی ها و رفع احتیاجات و برنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغتی که آنها در اختیار دارند باعث می شود تا خلاقیت ها، نوآوری ها همراه با تفکر سیال نمود خود را نشان دهد، به برنامه های اوقات فراغت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اشاره کرد و افزود: برگزاری کلاسهای قرآنی، تشکیل ستاد استانی اوقات فراغت، برگزاری کلاسهای فرهنگی و هنری و تشکیل جلسات کارگروه های ویژه بانوان باموضوع فعالیتهای اوقات فراغت از برخی برنامه‌های اجرایی امسال است.

فیض منش تشکیل کارگروه های هنری به منظور هماهنگی فعالیت های هنری کانون های مساجد و برگزاری شورای مشورتی بانوان با حضور دستگاه های اجرایی همکار در موضوع اوقات فراغت را از برنامه های اجرایی برای غنی سازی اوقات فراغت عنوان کرد.

وی ادامه داد: عقد تفاهم نامه فعالیت با کانون های فرهنگی و هنری برای بازدید فعالیتهای تابستانی کانونها، برپایی مسابقه عکاسی و اجرای طرح قرآنی ۱۴۵۱ از دیگر فعالیت های اوقات فراغت دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد است.

مدیر دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان اظهار داشت:۵۵۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان همدان، ۵۰ موسسه قرآنی، ۵۷ آموزشگاه آزاد هنری، ۳۹ انجمن ادبی، ۳۲ انجمن هنری و ۵ انجمن سینمای جوان از جمله پایگاههای اوقات فراغت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.