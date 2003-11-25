گرجستان با سقوط اقتصادي مواجه شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، نينو بورجانادزه رئيس جمهور موقت گرجستان امروز (سه شنبه) در گفتگو با كاگزاران دولت در مورد خطر "سقوط اقتصادي" گرجستان هشدار داد.

بورجانادزه تصريح كرد: " كشور در وضعيت بسيار سختي به سر مي برد و بررسي روز گذشته مدارك و اطلاعات موجود بيانگر اين مسئله است كه ما با يك بحران و سقوط اقتصادي مواجه هستيم."