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۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۴۳

رئيس جمهور موقت گرجستان:

گرجستان با سقوط اقتصادي مواجه شده است

رئيس جمهور موقت گرجستان در مورد وضع اقتصادي اين كشور به كارگزاران دولت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، نينو بورجانادزه رئيس جمهور موقت گرجستان امروز (سه شنبه) در گفتگو با كاگزاران دولت در مورد خطر "سقوط اقتصادي" گرجستان هشدار داد.
بورجانادزه تصريح كرد: " كشور در وضعيت بسيار سختي به سر مي برد و بررسي روز گذشته مدارك و اطلاعات موجود بيانگر اين مسئله است كه ما با يك بحران و سقوط اقتصادي مواجه هستيم."

کد مطلب 40088

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