دستگیری قاتل بعد از ۷ سال در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در گفتگو با رسانه ها گفت: فردی که در سال ۱۳۸۹پس از ارتکاب قتل و سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در بخش هلیلان شهرستان چرداول متواری بود، دستگیر شده است.

وی ادامه داد: در این سرقت که به صورت مسلحانه انجام گرفت،صاحب طلافروشی و سرباز وظیفه ای نیز به دست عامل اصلی این سرقت به قتل رسیدند و مقادیری طلا نیز به سرقت رفت.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: در همان زمان متهم اصلی پرونده شناسایی شد اما علی رغم تلاش های گسترده توفیقی در دستگیری متهم به دست نیامد تا اینکه در چند روز اخیر تلاش مجدد کارآگاهان پلیس آگاهی استان نتیجه داد و محل اختفای این فرد در استان تهران شناسایی شد.

سردار یاری گفت: مأموران پلیس آگاهی استان با هماهنگی مرجع قضایی به محل اختفای این متهم در استان تهران اعزام و او را در یک عملیات موفق پلیسی دستگیر کردند.

شهرستان چرداول از شهرستان های حوزه شمالی استان ایلام محسوب می شود.