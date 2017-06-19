مسیرهای راهپیمایی روز قدس در استان البرز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین روحی یزدی صبح دوشنبه در نشست خبری با اعلام اینکه در مرکز استان البرز راهپیمایی از میدان شهدا به سمت خیابان مهدیه، میدان توحید و مصلی کرج آغاز می‌شود، گفت: حجت‌الاسلام ابوترابی فرد عضو هیئت عالی اختلاف سخنرانی این مراسم را به عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در هشتگرد از میدان امام خمینی(ره)، بلوار امام خمینی، بلوار مصلی و مصلا نماز جمعه با سخنرانی محمود بهمنی نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس برگزار می‌شود، افزود: در شهرستان فردیس دو مسیر برای راه راهپیمایی در نظر گرفته‌شده است که فلکه چهارم فردیس، مسجد جامع المهدی (از جوار مقبره شهدای گمنام) فلکه اول و مصلی نماز جمعه مسیر شماره یک و مسجد امام حسین(ع)، مسجدالنبی، بلوار طالقانی، سه‌راه حافظیه و مصلا نماز جمعه فردیس مسیر شماره دو راهپیمایی در این شهرستان است.

حجت‌الاسلام روحی یزدی با اعلام اینکه سخنران مراسم فردیس عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی خواهد بود، تصریح کرد: راهپیمایی در شهرستان نظرآباد از مسجد غدیریه، خیابان انقلاب، میدان شهدا، خیابان شهید شیرودی بلوار شهید سلطانی و مصلی نظرآباد با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحد نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام مجتبی البرز آغاز خواهد شد.

رئیس ستاد قدس و انتفاضه البرز بابیان اینکه مسیر راهپیمایی در شهرستان اشتهارد از میدان آزادگان به‌طرف امام خمینی(ره)، خیابان چمران و بلوار آیت‌الله طالقانی برگزار می‌شود، گفت: سخنران این مراسم در اشتهارد ابوالفضل اینانلو فرماندار شهرستان خواهد بود.

وی بیان کرد: در شهرستان طالقان راهپیمایی از میدان جلال آل احمد به سمت مصلی نماز جمعه با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مولایی مشاور عالی حوزه‌های علمیه کشور برگزار خواهد شد