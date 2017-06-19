آتش گرفتن خودرو سواری در جاده «سرچم»/امکانات امدادی کافی نیست

حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: آتش‌سوزی خودرو به دلیل نقص سیستم سیم‌کشی بوده و با توجه به اینکه مدت‌زمانی برای حضور نیروهای امدادی سپری شده، خودرو به صورت کامل سوخته است.

وی با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی ندارد، اضافه کرد: با وجود اینکه جاده سرچم بیشترین تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارد اما تجهیزات امدادرسانی کافی نیست.

رئیس پلیس‌راه استان متذکر شد: برای امدادرسانی به موقع لازم است تجهیزات امدادی هشتجین و کوثر تقویت شده و در کنار کانکس پلیس‌راه، هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی نیز حضور داشته باشند.

به گفته فتاحی بیشترین تصادفات سرچم در محدوده ۲۰ کیلومتری ورود از سمت آذربایجان شرقی است و با این وجود تجهیزات فعلی کفاف نیازها را نمی‌کند.