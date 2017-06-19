مدیر کل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، در حکم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به طاهر افتخاری آمده است: مطالعه و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی تنوع ژنتیکی گونه‌های جانوری و گیاهی و میکروارگانیسم کشور با تأکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان، ایجاد و تکمیل مجموعه‌های مرجع نمونه‌های گیاهی، جانوری، زمین‌شناسی، سنگ و کانی و فسیل، بررسی، شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص حفاظت سایت‌های گیاهی و زمین‌شناسی در اکوسیستم‌های حساس و شکننده، افزایش توانمند سازی و روز آمدی اطلاعات کارشناسان از طریق مطالعات مشترک با دانشگاه‌ها و موزه تاریخ طبیعی معتبر جهان، تکمیل و تجهیز بانک ژن علمی ذخائر ژنتیکی کشور، انجام پژوهش‌ها و مطالعات مشترک با کنوانسیون‌های زیست‌محیطی و سازمان‌های علمی بین‌المللی، تهیه و تدوین دستور العمل موزه‌های تاریخ طبیعی کشور از جمله اموری است که انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام نمایید. امید است با عنایت الهی و پشتوانه تلاش همکاران در انجام امور محوله در دولت تدبیر و امید کوشا و موفق باشید.