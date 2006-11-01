افزايش 13 واحدي شاخص كل

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران امروز وضعيت نسبتا مطلوبي داشت و اقبال دوباره بازار به شركت هاي معدني و پتروشيمي موجب شد تا شاخص كل در پايان معاملات امروز 12.8 واحد رشد كند.

اين در حالي است كه به عقيده فعالان بازار روند معاملات در هفته آينده در صورتي مطلوب خواهد بود كه گروه 5+1 نتواند در مورد قطع نامه پيشنهادي اروپا به اجماع برسد.

با توجه به اين كه تا روز جمعه احتمالا جلسه اي براي بررسي قطع نامه عليه ايران تشكيل نخواهد شد بعيد است كه در اوايل هفته آينده بازار با افت همراه شود و تعيين روز جلسه روند بازار را طي روزهاي آينده مشخص خواهد كرد.

به گزارش مهر در مجموع داد و ستد هاي امروز بورس تهران 23 ميليون و 863هزار سهم و حق تقدم به ارزش 145 ميليارد و199 ميليون ريال داد وستد شد.

بيشترين افزايش قيمت در مبادلات امروز مربوط به كاشي اصفهان و كارخانجات داروپخش بود كه هر كدام 2درصد رشد داشتند وبيشترين كاهش قيمت نيز مربوط به لاستيك سهند، سرمايه گذاري ساختمان ايران و گسترش خدمات و صنايع كشاورزي بوده است.