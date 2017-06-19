۵۰۰ مترمربع تابلوی غیرمجاز در حاشیه جاده های مازندران جمع آوری شد

عباسعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، عدم آشنایی اشخاص حقیقی و حقوقی با قوانین و مقررات نصب تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی در حاشیه راهها را علت اصلی این مسئله اعلام و افزود: برخی افراد به صورت خود سرانه اقدام به نصب تابلوهای مذکور به صورت غیرمجاز میکنند که این موضوع باعث اختلال در ایمنی و ترافیک و موجب بروز مشکلاتی در جادههای این استان و به وجود آمدن سوانح رانندگی میشود.
وی یادآور شد: از اول سال جاری تا کنون ۸۶ عدد تابلو تبلیغاتی و اختصاصی با دارا بودن مجوز از این اداره کل در جادههای این استان نصب شده است.
نجفی گفت: نصب تابلو در جادهها برحسب مکانیابی توسط کارشناسان بهگونهای انجام میپذیرد که ازلحاظ ایمنی خطری برای رانندگان نداشته باشد و با توجه به اینکه حفظ سلامت و ایمنی رانندگان بسیار حائز اهمیت است به صاحبان واحدها و مراکز تولیدی خدماتی و رستورانهای حاشیه راههای استان توصیه میشود که با احترام به حقوق هموطنان و برای کمک به ارتقای ایمنی جادهها نسبت به جمعآوری تابلو غیرمجاز اقدام کنند.
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