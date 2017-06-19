۱۵ تکواندوکار در اردوی دانشجویان باقی ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مسابقات انتخابی درون اردویی تیمملی دانشجویان در گروه مردان با حضور ۲۴ تکواندوکار راه یافته به اردو در خانه تکواندو برگزار شد که با حذف ۹ هوگوپوش، در نهایت تمرینات با ۱۵ تکواندوکار پیگیری میشود.
علی چهرهقانی، هادی تیران ولیپور، آریان محمدی، مهدی یوسفی، سیدحسین احسانی، رامین حسین قلیزاده، احمد خسروفر، امیرحسین امیدی، محمد اینالو، فرشاد قیاسی، احمد محمدی، عرفان ناظمی، بهزاد ایلخانی، عرفان حیدری و علی ساعدیفر تکواندوکارانی هستند که در اردوی تیمملی باقی ماندند.
بیست و نهمین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی دانشجویان از تاریخ ۲۸ مردادماه تا ۸ شهریورماه سالجاری به مدت ۱۱ روز در کشور چین تایپه برگزار میشود.
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