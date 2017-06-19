سوله خانه شهر کرمان را حذف می کنیم/حفظ بخش های واجد ارزش

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی صبح دوشنبه در نشست خبری پیرامون خانه شهر کرمان از این بنا به عنوان یکی از عناصر میدان شورا نام برد و گفت: استاندار کرمان بر حفظ بخش های ارزشمند و ثبت این بنا توسط میراث فرهنگی تاکید دارد.

سیف الهی گفت: در آخرین جلسه جمع بندی در خصوص خانه شهر کرمان مقرر شد که قسمت های دارای ارزش حفظ و قسمت جلویی ساختمان خانه شهر با هزینه استانداری کرمان استحکام بخشی و به عنوان موزه استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از اختصاص ۷.۵ میلیارد تومان از سوی استاندای به این امر خبر داد و تصریح کرد: همچنین ستون های دو طرف ساختمان به عنوان اِلمان با نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان حفظ می شود.

وی از اقدام برای ثبت ملی خانه شهر کرمان خبر داد و افزود: بخشی از سوله ساختمان (تالار) خانه شهر حذف می شود و در ورودی استانداری از در چوبی خانه شهر می گذرد.

وی گفت: سند خانه شهر به نام جایی نیست اما این مکان در تملک شهرداری قرار دارد و زمانی که خانه شهر جدید ساخته شود تملک آن با شهرداری و تملک موزه داخل خانه شهر فعلی هم با استانداری خواهد بود.

سیف الهی اظهار کرد: اجرای پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف باعث بروز اظهارنظرهای متعدد می شود که البته این حق مردم و کارشناسان است که در خصوص پروژه ها اظهار نظر کنند.

وی با اشاره به اینکه اجرای برخی پروژه ها ممکن است سال ها به طول بیانجامد، گفت: گاهی اوقات چندین سال برای عقد قرارداد و اجرای پروژه ها زمان صرف می شود که این طرح ها قابل برگشت و تغییرپذیر نبوده و باید تعهدات قانونی پروژه ها عملی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اینکه گاهی عدم اطلاع رسانی به موقع باعث ایجاد چالش می شود، افزود: دیدگاه استاندار کرمان اطلاع رسانی به موقع به مردم است.