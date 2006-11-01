داروي "هالوتان" از سيستم دارويي كشور حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، رئيس انجمن متخصصين بيهوشي ايران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اينكه داروي هالوتان در هفته هاي گذشته بحث رسانه اي شده بود ، معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت در شوراي تدوين داروهاي كشور تصميم به حذف تدريجي داروي هالوتان و جايگزيني آن طي 6 ماه تا يك سال آينده توسط داروهاي جديد و كم عارضه گرفت.

دكتر محمد مهدي قيامت در خصوص جايگزيني داروهاي جديد به جاي هالوتان گفت: به دليل اثبات عوارض قلبي و وجود پرونده هاي زيادي در مراجع قضائي بر اساس استفاده از اين دارو با پيشرفت علم برآن شديم كه از اين داروهايي كه عوارض كمتري دارند و با ساختار ژنتيكي ايران مطابقت دارد استفاده شود .

وي در خصوص پوشش بيمه اي آن اظهار داشت: مهم ترين علت استفاده از داروي هالوتان عدم پوشش بيمه اي اين دارو در مراكز درماني بود كه متاسفانه 90 درصد اين مراكز تحت پوشش اين بيمه نبوده اند و حال كه جايگزيني تصويب شده سيستم بيمه اي كشور بايد استفاده از اين دارو را بپذيرد و وزارت بهداشت از طريق مراجع خود پيگيري لازم را انجام مي دهد.

قيامت در ادامه افزود: بيش از 90 درصد داروي اصلي كشور كه در اتاق هاي عمل استفاده مي شود ، داروي هالوتان بوده كه اين در حالي است كه آلودگي هاي ناشي از مصرف اين دارو وجود سيستم استاندارد دفع گازها در اتاق هاي عمل عوارض زيادي را براي پزشك ، بيمار و پرستار ايجاد مي كند كه اين يك زنگ خطر بود.