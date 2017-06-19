کشف محموله میلیاردی کالای قاچاق در سرپل ذهاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" اظهار کرد: عوامل انتظامی شهرستان سرپل ذهاب با اشراف اطلاعاتی بر محورهای مواصلاتی و رصد قاچاقچیان سابقه دار موفق شدند، مسیر تردد یک محموله کاروانی کالای قاچاق را شناسایی کنند.

وی افزود: اکیپ گشت پلیس به صورت نامحسوس محور ورودی شهرستان سرپل ذهاب را تحت کنترل قرار داد و پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت، محموله های موردنظر را رویت و در اقدامی غافلگیرانه متوقف کرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری سه نفر و توقیف سه دستگاه خودروی تویوتا در این زمینه، تصریح کرد: در بازرسی از خودروها ۲۴ دستگاه ماشین لباسشویی، ۱۲ دستگاه دوچرخه، ۹ دستگاه موتور و هشت دستگاه پنل کولرگازی کشف شد.

سردار امان اللهی ادامه داد: ارزش محموله های کاروانی که از شهرستان های مرزی به مرکز کشور بارگیری شده بودند، بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است، همچنین متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده اند.

طراحی نقشه اخاذی از کارکنان ادارات کرمانشاه در "زندان"

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از انهدام یک باند حرفه ای اخاذی خبر داد و گفت: سرکرده این باند حین طراحی نقشه های اخاذی، به جرم کلاهبرداری در زندان مرکزی کرمانشاه به سر می برده است.

سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه توسط افرادی مامور نما مورد اخاذی قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۸ سجادیه قرار گرفت.

وی افزود: با گسترش دامنه بررسی ها مشخص شد که یک باند چهار نفره با استفاده از یک زن مأمور نما، کارکنان ادارات را مورد اخاذی قرار می دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: زن مذکور که قصد خروج از کرمانشاه را داشت با انجام اقدامات اطلاعاتی شناسایی و در فرودگاه کرمانشاه دستگیر شد.

سرهنگ شیرزادی با اشاره به اینکه سرکرده این باند حین طراحی نقشه های های اخاذی، به جرم کلاهبرداری در زندان مرکزی کرمانشاه به سر می برده است، گفت: متهم پس از هماهنگی با مقام قضائی به کلانتری دلالت داده شد و با انجام بازجویی های تخصصی به بزه انتسابی اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه دستگیری دیگر اعضای باند نیز در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه قرار دارد، یادآور شد: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده اند.

دستگیری ۱۵ مالخر در نتیجه اجرای طرح عملیاتی کنترل صنوف متخلف

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۲۱ فقره سرقت، دستگیری شش سارق و ۱۵ نفر مالخر در نتیجه اجرای طرح عملیاتی کنترل صنوف متخلف خبر داد.

سرهنگ "محمد رضا امیری"عنوان کرد: در اجرای دستورالعمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا، طرح مذکور در قالب طرح استانی با تدوین دستورالعمل مربوطه و تعیین وظایف هریک از یگان های اجرایی به مدت سه روز در سطح انتظامی استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگان های انتظامی، اجرای این طرح در سطح استان منجر به کشف سه دستگاه خودروی مسروقه، ۱۱ فقره سرقت قطعات و داخل خودرو، هفت فقره انواع سرقت سیم برق، تلفن همراه و طلاجات و دستگیری شش نفر سارق و ۱۵ نفر مالخر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه در پایان به مردم توصیه کر د: شهروندان محترم حتما می بایست از مراکز تجاری مجاز و معتبر که دارای پروانه کسب هستند اقدام به خرید کنند.

دستگیری عاملان نزاع منجر به قتل جوان ۳۶ساله در سنقر

جانشین انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری عاملان نزاع و درگیری منجر به قتل جوان ۳۶ ساله در خبر داد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد " اظهار کرد: روز گذشته در نتیجه نزاع و درگیری صورت گرفته در یکی از میدان های اصلی شهرستان سنقر جوانی ۳۶ ساله به وسیله چاقو مجروح و به بیمارستان منتقل شد، اما بعد از گذشت چند ساعت به دلیل شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد، لذا رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تلاش و کار اطلاعاتی و انتظامی صورت گرفته مخفیگاه متهمان شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دو متهم اصلی و همدست آنها ظرف مدت کمتر از ۱۲ساعت دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان انتقال داده شدند.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه متهمان به جرم خود معترف شده اند، تصریح کرد: در این راستا پرونده تشکیل و متهمان با دستور مقام قضائی جهت تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی شهرستان قرار دارند.

چاپ و انتشار کتاب ترجمه شده "سوء مصرف مواد مخدر"

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از چاپ و انتشار کتاب ترجمه شده "سوء مصرف مواد مخدر «دستنامه مرجع» " خبر داد.

سرهنگ دوم "حشمت سهیلی" اظهار کرد: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه به منظور اشاعه مفاهیم آثار برجسته و معتبر پلیسی دنیا و بستر سازی جهت بهره گیری از تجربه های ارزشمند سایر کشورها به کمک پژوهشگران همکار خود و حمایت مالی و معنوی از آنها اقدام به ترجمه کتب مورد نیاز این حوزه کرد و در همین راستا توانسته است با همکاری دانشگاه علوم انتظامی امین نسبت به چاپ و انتشار کتاب"سوء مصرف مواد مخدر «دستنامه مرجع» " نوشته دیوید نیوتن اقدام نماید.

وی افزود: این کتاب که توسط دکتر اکبر وروایی و حمید جربانی موحد از همکاران پژوهشی این دفتر ترجمه شده است، پس از تشریح تاریخچه مصرف و سوء مصرف مواد مخدر و طبقه بندی آنها به بحث و بررسی در خصوص مشکل ها، مناقشه ها و راه حل های مقابله با سوء مصرف مواد مخدر، دورنمای بین المللی آن و مدیریت سازمان های مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر می پردازد.

گفتنی است ناظر علمی کتاب مذکور سرهنگ "محمدرضا آمویی" معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه و کارشناس ارشد مبارزه با مواد مخدر می باشد.

اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در کرمانشاه

سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه از آغاز اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در راه های برون شهری استان خبر داد.

سرهنگ "محمد حیدری" بیان کرد: به منظور کنترل و کاهش تخلفاتی که منجر به وقوع حوادث رانندگی و نیز شدت آن برای موتورسواران می شود، با اولویت برخورد با تخلفات حادثه ساز مانند انجام حرکات نمایشی، عدم استفاده از کلاه ایمنی و حمل سرنشین طرح اضافه تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در راه های برون شهری استان از روز گذشته به مرحله اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: حدود چهار درصد از تصادفات در راه های برون شهری استان را موتورسیکلت سواران یا رقم می زنند و یا قربانی تخلفات دیگران می شوند، از همین رو ضروری به نظر رسید، این طرح در سطح راه های استان به صورت وبژه به مدت یک هفته اجرایی شود.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: با شروع فصل تابستان استفاده از موتور سیکلت در میان مردم به ویژه از سوی کشاورزان برای تردد به مزارع افزایش می یابد، که در این ترددها کمتر از کلاه ایمنی استفاده می شود و بعضاٌ نیز سرنشینان اضافه به همراه دارند، لذا در صورت بروز هرگونه حادثه صدمات جبران ناپذیری به راکب و ترک نشینان آن وارد می شود.

دستگیری فرد زورگیر پیش از فرار از صحنه جرم

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری یک نفر زورگیر پیش از فرار از صحنه جرم خبر داد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" در این تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد زورگیری، ماموران انتظامی شهرستان به سرعت برای پیگیری موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران مشخص شد یک نفر زورگیر با استفاده از سلاح سرد از یک زن مغازه دار مبلغی را اخاذی کرده و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع ماموران انتظامی شهرستان به سرعت برای دستگیری متهم اقدام و وی را پیش از فرار دستگیر کردند.

سرهنگ شیرزادی با اشاره به اینکه متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده است، تاکید کرد: پلیس با تمام توان با کسانی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت و امنیت عمومی را مختل کنند برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه نظم و امنیت به خوبی در سطح این شهرستان برقرار است، ادامه داد: در هر جامعه ای هنجار شکنانی وجود دارند که همواره به منظور برهم زدن نظم عمومی بر خلاف قانون عمل می کنند، با این حال ما به صورت شبانه روزی در تلاشیم تا فرصت را از این افراد سلب کنیم.