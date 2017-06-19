محمود رضایی در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحمدالله با همت مسئولان جزیره خارگ و با توجه به اعتبار اختصاص یافته در سال ۹۵ پروژه‌های آموزشی، بهداشتی، ورزشی و خدماتی جزیره فعال و از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار هستند.

وی افزود: بسیاری از پروژه‌ها افتتاح و یا در شرف افتتاح هستند و بعضی از پروژه‌ها نیز با وجود گذشت مدت زمان اندک از کلنگ‌زنی از پیشرفت خوبی برخوردارند و تلاش می‌کنیم با نظارت مستمر با سرعت و کیفیت اجرایی پروژه بیافزائیم.

بخشدار ویژه خارگ ضمن تشکر از حمایت‌های استاندار و فرماندار از اختصاص بودجه بالایی که در سال ۹۵ اختصاص یافت، اضافه کرد: امیدواریم در سال ۹۶ با اولویت بندی پروژه‌های مهم و ضروری و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اعتبار خوبی را در سال جاری برای بخش خارگ جذب کنیم.

رضایی تصریح کرد: شرکت‌های نفتی مستقر در بخش نیز دعوت شود در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، پیش از پیش در خصوص ارائه خدمات و اجرای پروژه های عمرانی اقدام کنند.