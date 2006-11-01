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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۱۴

ماه ژانويه آغاز خواهد شد؛

مذاكرات استراتژيك افغانستان و آمريكا

معاون وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه آمريكا و افغانستان در ماه ژانويه گفتگو هاي استراتژيك خود را آغاز خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشينهوا، نيكلاس برنز در نشست بازسازي افغانستان در واشنگتن اظهارداشت كه وي دعوت ديدار از كابل پايتخت افغانستان در ماه ژانويه براي گفتگوهاي استراتژيك با حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان را پذيرفته  است .

وي افزايش درگيريها و بمبگذاريهاي انتحاري در جنوب افغانستان را كم اهميت شمرد و گفت : اين مسئله بيانگرتهديد استراتژيك دولت افغانستان نيست. 

برنز افزود: درگيريها در جنوب و بخشي از شرق افغانستان به علت  شركت سربازان ناتو در مقابله با طالبان به همراه نيروهاي افغاني است.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در ماه مي سال گذشته با حامد كرزاي همتاي افغاني خود ديدار و هر دو كشور بر ايجاد مشاركت استراتژيك بين دو كشور موافقت كردند .

دولت كرزاي از متحدان اصلي آمريكا در مبارزه با تروريسم است .

کد مطلب 400884

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