حدود نیمی از نخبگان مازندران بانوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشاهی پیش ازظهر دوشنبه در دومین جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری در سالن شماره یک استانداری مازندران اظهار کرد: اجرای طرح «اتحاد و تقویت کسب‌وکارهای کوچک با محوریت بانوان تحصیل‌کرده» درگرو چهار مرحله به هم زنجیرشده است که مرحله نخست آن ایجاد بانک اطلاعات است که باید پرداخت که شامل عملیاتی مانند شناسایی پتانسیل‌های طبیعی به تفکیک مناطق، فهرست کردن امکانات و برای تأسیسات هر بخش، گردآوری اطلاعات منطقه‌ای مربوط به افراد تحصیل‌کرده با تمرکز روی بانوان و نیز ساماندهی داده‌ها است، باشد.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار نخبه تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان مازندران هستند، افزود: ۴۵ تا ۵۰ درصد از این نخبگان استان از جمعیت بانوان هستند.

رئیس بنیاد نخبگان مازندران گفت: دومین مرحله برای اجرای طرح یادشده و تقویت کسب‌وکار کوچک آموزش بانوان به‌منظور فرهنگ‌سازی اشتغال زنان در خانواده و جامعه و نیز آموزش فعالیت‌های درآمدزا متناسب با شرایط منطقه است.

جهانشاهی ادامه داد: برای آموزش بانوان از ظرفیت‌های مساجد، منازل روستایی، انبارهای نگهداری گیاهان دارویی و دانشگاه آزاد آیت‌الله آملی در شهرستان آمل که قطب نگهداری این نوع گیاهان است استفاده کرده‌ایم.

به گفته وی ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره و کمک‌های مالی بلاعوض مرحله سوم چگونگی تقویت کسب‌وکار کوچک است.

این مسئول خاطرنشان کرد: مرحله چهارم برای تحقق تقویت کسب‌وکار کوچک پشتیبانی از صاحبان این دسته از کسب‌وکارها است که این حمایت‌ها شامل مشارکت در سود و زیان از طریق صندوق‌های پرخطر است که در این راستا از بانوانی که برای اولین بار به کسب‌وکار ورود پیدا کردند و با خطرات مالی در این راه مواجه هستند پیشتیبانی شده و هم در بخش بازاریابی و فروش محصولات هم از آن‌ها حمایت می‌شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان مازندران از برقراری توافق‌نامه با بسیج سازندگی سپاه برای پرداخت تسهیلات با بهره ۴ تا ۱۴ درصد به واجدین شرایط خبر داد و گفت: کشت گیاهان دارویی و تولید محصولات و فرآورده‌های دارویی با محوریت اشتغال زنان در طی چند ماه اخیر تنها در استان مازندران و شهرستان قائم‌شهر کلید خورده است و محصولات آن در همایش اقتصاد مقاومتی کشور که در ساری برگزار شد به قیمت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در قالب چای دارویی به فروش رسیده است.

جهانشاهی طرح کشت گیاهان دارویی و تولید محصولات و فرآورده‌های دارویی را پیش‌درآمدی برای انجام فعالیت‌های بزرگ‌تر دانست.