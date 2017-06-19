سرهنگ سید زین‌العابدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های بسیج دانش آموزی لرستان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در استان اظهار داشت: اولین برنامه که در استان اجرا خواهیم کرد طرح هجرت سه است.

وی با بیان اینکه این برنامه با هماهنگی بسیج سازندگی، آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی با حضور سه هزار دانش آموز اجرا می شود گفت: طرح هجرت سه در قالب فعالیت های نقاشی، زیباسازی، رنگ آمیزی مدارس و ... اجرا می شود.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی لرستان با اشاره به اردوی آموزشی، تفریحی و فرهنگی فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی تحت عنوان طرح ولایت ادامه داد: در این اردوها ۵۰۰ نفر از دانش آموزان در قالب ۲۴۹ نفر از دانش آموزان پسر و ۲۵۱ نفر دانش آموزان دختر برگزار می شود.

سرهنگ حسینی گفت: این اردوها در دهکده مقاومت بسیج استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برنامه دیگر بسیج دانش آموزی غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در پایگاههای میثاق با ولایت است گفت: در این راستا این برنامه با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در ۱۰ شهرستان لرستان برگزار می شود.