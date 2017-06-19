طرح نظارت بر دستگاه های خودپرداز در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپورعمران اظهار داشت: طرح نظارتی در راستای اجرایی شدن ماده ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین در پاسخ به انتظارت شهروندان صورت میگیرد.
وی افزود: با توجه به سیاستها واهداف دولت در ایجاد دولت الکترونیک و ایجاد امکان دسترسی سریع هموطنان به خدمات مورد انتظار و حسب تکالیف در بحث مشتری مداری، بانکهای کشور مبادرت به نصب دستگاههای خودپرداز در اکثریت شعب خودکردهاند تا سپردهگذاران بهراحتی و در هر زمان از شبانهروز بتوانید نیاز پولی خود را مرتفع کند اما متأسفانه شاهد هستیم که برخی از دستگاههای خودپرداز بعضاً در وقت اداری و پایان وقت اداری و بهویژه در زمان تعطیلات متوقف و یا دارای اشکال بوده و به سپردهگذاران خدمات ارائه نمیکنند ازاینرو این طرح در سراسر استان اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت در پایان موضوع این طرح نظارتی را بررسی فعال، نیمه فعال و غیرفعال بودن دستگاههای خودپرداز اعلام و تصریح کرد: جمعبندی گزارش در جلسهای با حضور مسئولین استانی و بانکها موردبررسی قرار خواهد گرفت.
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