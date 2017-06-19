میمنت توبهخاک در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مردم توصیه میکنیم که به منظور کنترل و جلوگیری از ابتلا به بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله تب مالت افراد باید از محصولات لبنی پاستوریزه استفاده کنند.
وی افزود: چنانچه خانوادهها تمایل به استفاده از لبنیات سنتی دارند باید این محصولات را از مراکز عرضهای که تحت نظارت مراکز بهداشت شهرستانهای سراسر استان است تهیه و خریداری کنند.
توبهخاک تصریح کرد: مطابق ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون، نظارت و کنترل فرآوردههای خام دامی در مراکز عرضه، توزیع و طبخ این فرآوردهها بر عهده سازمان دامپزشکی کشور و نظارت و کنترل بهداشتی این مراکز مانند بهداشت فردی و بهداشت محیط محل بر عهده وزارت بهداشت است.
وی گفت: بازرسین بهداشت محیط استان از همه مراکز عرضه، تهیه و توزیع مواد غذایی به صورت مستمر بازدید و از این محصولات نمونهبرداری میکنند.
مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: چنانچه نتایج آزمایشات و آلودگی میکروبی محصولات مثبت اعلام شود مطابق مقررات اقدامات قانونی لازم به عمل میآید.
وی خاطرنشان کرد: طبق توافق صورت گرفته مرکز بهداشت با اداره کل دامپزشکی استان تنها مراکزی مجاز به عرضه شیر خام و غیر پاستوریزه هستند که مجوزهای لازم را از اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه دریافت کنند.
توبهخاک افزود: چنانچه بازرسین بهداشت محیط شیر خام و غیر پاستوریزه فاقد مجوز دامپزشکی در این مراکز مشاهده کنند مراتب را به اطلاع اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه رسانده تا اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: سامانه تلفنی ۱۹۰ به صورت شبانهروزی برای شکایات و اعلام مشکلات بهداشتی شهروندان پاسخگو است.
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