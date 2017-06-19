به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر امروز دوشنبه ۲۹ خرداد از سایت اداری اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه عمومی امیرکبیر استان بازدید و با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.

در این بازدید ابتدا معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ضمن ابراز خرسندی از حضور فرماندار محترم شهرستان کرمانشاه در جمع کارکنان کتابخانه های عمومی استان، کتابداران و حمایتهای بی دریغ وی از اداره کتابخانه های عمومی استان، به معرفی بخش های مختلف کتابخانه امیرکبیر پرداخت و گزارش مختصری از فعالیت های اداره کتابخانه های عمومی استان را به وی ارائه کرد.

فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه، نیز با اشاره به اهمیت ویژه کتاب و کتابخوانی در راستای ارتقای سطح فرهنگی جوانان و نوجوانان شهر و مقابله با مباحث تهاجم فرهنگی، ابراز داشت: اگر بخواهیم آینده را بسازیم، باید با جدیت توجه ویژه ای به موضوع کتاب و کتابخوانی داشته باشیم.

وی افزود: تحقق این امر مهم نیاز به این دارد که مسئولین و مدیران استانی و شهری از این اماکن که به درد جوانان و نجوانان می خورد بازدید داشته باشند و از نزدیک با مسائل و مشکلات آن آشنا شوند و به اداره کتابخانه های عمومی استان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

رنجبر خاطر نشان کرد: به لطف خدا در این بازدید فعالیت و حضور جوانان و نوجوانان عزیز، دختر و پسر را بسیار عالی دیدم، بطوریکه احساس کردم فضای کتابخانه برای اعضا کم است، این استقبال برای من جالب و مشخص کننده این مسئله است که مدیریت استان، شهرستان و کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه زحمت می کشند.

فرماندار کرمانشاه، ضمن ابراز رضایت از اینکه فعالیت های فرهنگی بسیار خوبی در محیط کتابخانه ها در حال انجام است، گفت: از همین جا از مدیران شهری به ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمانشاه که به عنوان یکی از متولیان امور فرهنگی در شهر، خیرین کرمانشاهی درخواست می کنم که از کتابخانه های عمومی شهر بازدید داشته باشند، چرا که بهترین راهکار جهت اینکه شهروندان خوبی داشته داشتیم ترویج کتاب و کتابخوانی است.

رنجبر در ادامه گفت: با توجه به اینکه بودجه های دولتی برای نگهداری ساختمانها و فضای اداری کافی نیست، لذا از همه جامعه خیرین کرمانشاه و نهاد های عمومی مثل شورای شهر و شهرداری‌ها در خواست می کنم که کمک بیشتری به اداره کل کتابخانه های عمومی استان داشته باشند.

فرماندار کرمانشاه در پایان ضمن اظهار رضایت از عملکرد مناسب این اداره کل و اداره شهرستان کرمانشاه در ارتباط رسیدگی و پیگیری وضعیت کتابخانه های عمومی استان و شهرستان اعلام کرد: قطعا پیام اداره کل کتابخانه های عمومی استان را در شورای اداری استان به گوش مدیران و مسئولان استانی خواهم رساند.