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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۴۲

/ گام به گام با نخستين جشن ملي شعر ايران /

ساعد باقري مسئول بخش علمي جشنواره بين المللي شعر فجر شد

ساعد باقري مسئول بخش علمي جشنواره بين المللي شعر فجر شد

ساعد باقري - شاعر پيشكسوت انقلاب ، به عنوان دبير بخش علمي نخستين جشنواره بين المللي شعر فجر انتخاب شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، مسئول بخش علمي و پژوهشي جشنواره شعر فجر ، با بهره گيري از نظرات كارشناسي شورايي مركب از شاعران معاصر ، محققان شناخته شده ادبي و استادان برجسته زبان و ادب فارسي به بررسي اشعار خواهند پرداخت .

دكترعليرضا قزوه دبير جشنواره شعر فجر ، در گفتگو با مهر ، با اعلام اين خبر افزود : در بخش علمي و پژوهشي  از تجربه و وجود ناموران ادبيات معاصر ايران همچون : دكتر مظاهر مصفا ، دكتر تقي پورنامداريان و ... نيز بهره گرفته خواهد شد .

همچنين ازدكتر طاهره صفارزاده - شاعر معاصر و منتقد ادبي به عنوان يكي از اعضاي هيئت داوران نخستين جشنواره بين المللي شعر فجر دعوت شده است . 
کد مطلب 400886

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