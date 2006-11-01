ساعد باقري مسئول بخش علمي جشنواره بين المللي شعر فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مسئول بخش علمي و پژوهشي جشنواره شعر فجر ، با بهره گيري از نظرات كارشناسي شورايي مركب از شاعران معاصر ، محققان شناخته شده ادبي و استادان برجسته زبان و ادب فارسي به بررسي اشعار خواهند پرداخت .



دكترعليرضا قزوه دبير جشنواره شعر فجر ، در گفتگو با مهر ، با اعلام اين خبر افزود : در بخش علمي و پژوهشي از تجربه و وجود ناموران ادبيات معاصر ايران همچون : دكتر مظاهر مصفا ، دكتر تقي پورنامداريان و ... نيز بهره گرفته خواهد شد .



همچنين ازدكتر طاهره صفارزاده - شاعر معاصر و منتقد ادبي به عنوان يكي از اعضاي هيئت داوران نخستين جشنواره بين المللي شعر فجر دعوت شده است .

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