ادامه تحریم های کریمه از سوی اتحادیه اروپا و ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ جمع شده اند تا با ناتو درباره مسایل روز از جمله تروریسم، همکاری با سازمان آتلانتیک شمالی، راهکاری برای حل و فصل بحران قطر صحبت کرده و تحریم های کریمه را برای یک سال دیگر تمدید کردند.

تحریم های وضع شده علیه کریمه که روز ۲۳ ژوئن به پایان می رسد، در همان ابتدای جلسه بدون بحث و بررسی تمدید شد.

پیشتر نمایندگان ویژه کشورهای اتحادیه اروپا در تاریخ ۶ ژوئن توافق کرده بودند که اقدامات محدود کننده ای به مدت ۱۲ ماه بدون تغییر بکار بگیرند.

تحریم های کریمه از سال ۲۰۱۴ وضع شده و هر سال تمدید می شود.

وزرای خارجه همچنین قصد دارند بدون بحث و مناظره بیانیه ای عمومی برای تصمیم ریاست جمهوری آمریکا در خصوص خروج از پیمان آب و هوایی پاریس تهیه کنند.

انتظار می رود که حاضرین در این جلسه نارضایتی عمیق خود را از این تصمیم واشنگتن بیان کرده و از بیانیه سایر کشورها در حمایت از این عهدنامه نیز استقبال کنند.