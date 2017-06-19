آغاز کشت نشا برنج در ۳ هزار هکتار از شالیزارهای لرستان

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشار به آغاز کشت نشا برنج در اراضی کشاورزی لرستان اظهار داشت: هزار و ۵۰۰ هکتار در استان کشت نشا برنج تا کنون داشته ایم.

وی با بیان اینکه پیش بینی ما این بوده که سطح زیر کشت نشا برنج در لرستان به سه هزار هکتار طی امسال برسد گفت: در مجموع دو تن برنج سفید در هر هکتار و در مجموع شش هزار تن تولید برنج در استان خواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: وزارت جهاد کشاورزی از این محصول غیر از استان های شمالی کشور هیچ حمایتی ندارد که در این راستا ما به دنبال توسعه کشت گیاهان دارویی، گلخانه و ... که آب کمتری استفاده می کنند هستیم.