آماده سازی بوستان های جنوب تهران برای فصل تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی با بیان این مطلب گفت: با توجه به شروع تعطیلات تابستانه و افزایش ساعات حضور شهروندان در بوستان ها، تمامی امکانات و تجهیزات فضاهای سبز شهری این منطقه آماده سازی شده اند.

وی با اشاره به اینکه منطقه ۲۰ دارای ۱۷۱ بوستان است، گفت: ۶۵ مورد از این بوستان ها در دوره اخیر مدیریت شهری احداث شده است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران اضافه کرد: بازپیرایی قطعات فضای سبز، رفع نقایص احتمالی تجهیزات روشنایی و مبلمان شهری، بهسازی سازه های خدماتی و رفاهی موجود در فضای بوستان ها از مهمترین اقداماتی است که برای آماده سازی اماکن تفرجگاهی این منطقه انجام شده است.

وی به اهمیت ایمنی بوستان ها نیز اشاره کرد و گفت: کارشناسان و مدیران حوزه های اجرایی، بررسی و رسیدگی به تجهیزات و سازه های موجود در بوستان ها را به صورت مستمر و میدانی در دستور کار دارند که هم زمان با فصل تابستان این طرح به صورت ویژه انجام خواهد شد تا زمینه آسایش و امنیت شهروندان بیش از پیش فراهم شود.

صفوی با اشاره به اینکه سامانه ۱۳۷ نیز آماده دریافت نقطه نظرات شهروندان به خصوص در مورد بوستان ها و فضاهای سبز در این ایام هستند، یادآور شد: سال گذشته نیز بر اساس پیام های شهروندی و به منظور افزایش رضایمندی شهروندان، ۹۲۳ پیام مورد بررسی و اجرا قرار گرفت که رفع خاموشی، رفع خطر درختان شکسته، احداث مجموع بازی کودکان، نصب آب خوری، نگهداشت فضای سبز، احداث نمازخانه، رنگ آمیزی تجهیزات پارکی بخشی از این پیام ها بود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران به ویژه برنامه های غنی سازی اوقات فراغت حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: این ویژه برنامه های با محوریت مساجد، پایگاه های تابستانی، سراهای محله و مراکز فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه به اجرا می رسد.