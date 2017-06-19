صدور بیش از ۸ میلیارد ریال جریمه برای قاچاقچیان در استان کرمانشاه

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ضبط کالا و جریمه نقدی دو قاچاقچی در شهرستان سرپلذهاب خبر داد و گفت: پرونده این قاچاقچیان رسیدگی و منجر به صدور رای شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام منابع و مخبرین مبنی بر اینکه تعدا ۳۱۲ پنل کولر و ۱۵۶ دستگاه کولر گازی ۳۰ هزار توسط دو نفر تجمیع و قصد انتقال به استان های مرکزی را دارند سریعا توسط نیروی انتظامی کالا ها کشف و به همراه پرونده به تعزیرات حکومتی سرپلذهاب ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: با حکم شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی این شهرستان محموله های کشف شده به همراه خودرو های حامل به نفع دولت ضبط و عاملین قاچاق به اتهام مباشرت و حمل در قاچاق بر اساس صورتجلسه کشف علیرغم اظهارت ودفاعیات بلاوجه وغیر موثر و عدم ارائه اسناد مثبته پس از جری تشریفات قانونی علاوه بر ضبط کالا مجموعا به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.

۸۴ میلیون ریال جریمه نقدی قاچاق لوازم ساختمانی

وی افزود: در مورد دیگری دو متهم به اتهام حمل یک هزار و ۸۵۹ قلم کالای لوازم ساختمانی و بهداشتی قاچاق با جا سازی در خودرو پژو شخصی خود، بدون ارائه هیچ گونه اسناد گمرکی قصد انتقال به استان های مرکزی را داشتند توسط شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به مبلغ ۸۴ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

۳ میلیون ریال جریمه اضافه دریافت پارکینگ خودرو

جودکی ادامه داد: در مورد دیگری از تخلفات ارجاع شده به شعب تعزیرات، شعبه بدوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی کرمانشاه یک پارکینگ را به علت اخذ اضافه دریافت از خودروهای پارک شده و به اتهام گرانفروشی به مبلغ ۳ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم و موظف به نصب نرخنامه در معرض دید عموم شد.