اعتبارات استانها محقق نشده است/ اميدواريم دووميداني به رشد خود ادامه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اين مجمع با حضور كيومرث هاشمي معاون سازمان تربيت بدني به عنوان رئيس مجمع، علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك مسئولين اين فدراسيون روساي هيئتها در استانها و ورزشكاران در محل سالن اجتماعات آكادمي كميته ملي المپيك برگزار شد و در نهايت سيد مصطفي كريمي بعد از 5 ماه سرپرستي فدراسيون با 37 راي از 43 راي ماخوذه به عنوان رئيس براي چهارسال آينده انتخاب شد.

بنابراين گزارش، كيومرث هاشمي رئيس اين مجمع با اشاره به اينكه سياست‌هاي سازمان تربيت بدني به عنوان متولي ورزش بر روي رشته هاي پايه مي چرخد ، اظهار كرد: يكي از اصولي‌ ترين كارهايي كه طي سال ‌هاي اخير جاي آن در ورزش كشور خالي بوده، عدم توجه به برنامه ‌محوري بوده است كه درسال جاري سازمان تربيت بدني با اهتمام به اين موضوع از فدراسيون‌ها خواسته ضمن توجه به برنامه‌ هاي كوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ پنج ساله‌ خود را ارايه دهند. كه من در همين جا از رئيس آينده اين فدراسيون مي خواهم در كوتاه ترين زمان اين برنامه را با كمك هيئتها و مشاركت انها تدوين كند.

وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر بزرگترين دغدغه سازمان تربيت بدني بحث بودجه استانهاست، گفت: انصافا اكنون بيشتر بار ورزش بر دوش هيات‌ هاي ورزشي است و اين هيات‌ ها مشكلات زيادي را از لحاظ اعتبارات دارند. سازمان تربيت بدني نيز در راستاي حل اين مشكل برنامه ريزي انجام داد كه اعتبارات از سوي ادارات كل به هيات‌ ها تخصيص پيدا كند كه متاسفانه اين موضوع هم دراين مدت تحقق نيافته است. ما به دنبال راهكارهايي هستيم تا بتوانيم اين اعتبارات را تلفيقي از بودجه فدراسيون و تربيت بدني استان قرار دهيم تا بتوانيم به آن شكل از هيئتها حمايت نمائيم.

هاشمي اجراي طرح آمايش ورزشي را در كشور به لحاظ توجه به برخي از رشته هاي پايه در مناطق كشور مفيد دانست و گفت: دووميداني از رشته ‌هاي اصلي مورد توجه مديران ورزش كشور براي مدال ‌آوري است و خوشبختانه در طي سال ‌هاي اخير نيز با حضور قهرماناني همچون احسان حدادي اين رشته رشد زيادي كرده است و اميدواريم با حمايت همه‌ هيات ‌ها اين رشد ادامه يابد.

در ادامه اين جلسه علي كفاشيان دبير كل كميته ملي المپيك نيز ضمن تقدير از روساي هيات ‌هاي دووميداني از آنها خواست با انرژي و تلاشي مضاعف زمينه‌ هاي رشد هر چه بيشتر دووميدني را در كشور ايجاد كنند.

نگاهي به داوطلبان رياست فدراسيون دووميداني :

تقريبا 5 ماه پيش جلالي رئيس وقت فدراسيون دووميداني به دلايلي مجبور به استعفاي خود شد تا بدينوسيله سيد مصطفي كريمي از سوي سازمان تربيت بدني به عنوان سرپرست كار خود را در اين عرصه آغاز كند. درعين اينكه اين سرپرست موقت برنامه هاي فدراسيون را در اين مدت به خوبي اجرا كرده است و شناخت خوبي هم تمامي اعضا دووميداني از وي دارند انتقادهاي بسياري هم به وي مي رود. كريمي با اقتدار تمام و بدون حتي رايزني براي كسب راي در اين مجمع توانست با 37 راي رئيس شود. كريمي قبل از اين نائب رئيسي اين فدراسيون را تجربه كرده و تقريبا ازتمام مشكلات و برنامه هاي اين فدراسيون اگاهي كامل دارد و اميدوار است بتواند آينده اين رشته را روشن ترسيم كند.

دومين كانديدا اين انتخابات محمود شوقيان قهرمان رشته پرش با نيزه كشور بود كه با وجود برخي شايعات در خصوص انصرافش در جلسه حضور يافت و برنامه هاي خود را اعلام كرد. شوقيان كه متولد سال 1341 با مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت بود با 3 راي از گردونه انتخابات كنار رفت.

كانديدا سوم علي فيضي قهرمان رشته ده گانه به عنوان جوان ترين فرد در ميدان رقابت رئيس دووميداني كشوربود. اين مدير جوان كشور با اعتماد به نفس فراوان دراين ميدان ظاهر شد ولي با دو راي كسب شده هيچ شانسي را از آن خود نكرد. فيضي درپايان جلسه به راي هاي ماخوذه اعتراض داشت. وي كه درهنگام شمارش راي يك نماينده هم داشت اعلام كرد كه سه راي داشته و فقط دو راي آن اعلام شده است.