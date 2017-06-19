طرح توسعه اشتغال پایدار در خانواده های روستایی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش ازظهر دوشنبه در کارگاه تخصصی زنان و خانواده استانداری مازندران با دستور کار ارائه طرح توسعه اشتغال پایدار در خانوادههای روستایی، اظهار کرد: برای تحقق طرحهای توسعهای اشتغال در روستاها سازمانها و دستگاهها مستقل عمل میکنند و همپوشانی ندارند.
وی افزود: ظرفیتهای بکری در روستاهای مازندران و مناطق کوهستانی آن وجود دارد که باید بهدرستی به آن پرداخته شود و در جهت توسعه اشتغال از آن بهره گرفت.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران، بابیان اینکه بیش از ۹۸ درصد از روستائیان مازندران در انتخابات اخیر شرکت کردند که در نوع خود آمار بینظیری بود، افزود:: بیش از ۵۷ درصد از روستائیان مازندران به آقای روحانی روی دادند.
یونسی، با تأکید بر توجه به روستاها، تصریح کرد: حقیقت زیرساختهای روستاهای ما روزبهروز در حال بهبود است .
وی در راستای اجرایی شدن دستور کار جلسه (طرح توسعه اشتغال پایدار در خانوادههای روستایی) پیشنهاد تشکیل کمیته و کارگروهی باهدف حمایت از اشتغال روستائیان را داد و افزود: در این کمیته یا کارگروه با تولیگری استانی ظرفیت وزمینه های بالفعل یکیک روستاها شناسایی و احصاء شود.
این مسئول ادامه داد: هسته مرکزی کارگروهی که قرار است تشکیل شود متشکل از جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بسیج سازندگی، بهزیستی، کمیته امداد، شیلات، نمایندهای از بانک مرکزی صنعت، معدن و تجارت استان و صندوق بیمه روستاییان و عشایر باشد تا باهم افزایی در جهت توسعه اشتغال خانوادههای روستایی استان گام بردارند.
یونسی با اشاره به اینکه در مازندران ۹ حوزه انتخابیه و ۲۲ شهرستان داریم، افزود: پیگیری مصوبات کارگروه یادشده با محوریت اداره کل امور روستایی استان و به دبیری اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری صورت خواهد گرفت و بنده هم بهعنوان مدعو در جلسات این کارگروه حضور خواهم داشت.
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