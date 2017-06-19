به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اجازه داد تا از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت ریال، بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کنند.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۶/۴۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهداا جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور