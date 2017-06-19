به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامهای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اجازه داد تا از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت ریال، بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بینالمللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کنند.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۶/۴۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهداا جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
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