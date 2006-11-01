ركورد توليد نفت ايران از 4 ميليون بشكه در روز گذشت

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامحسين نوذري امروز درمراسم روز ايمني يا HSE در صنعت نفت گفت : اگرچه توان بالقوه ايران براي توليد نفت 4 ميليون و 200 هزاربشكه است اما در چند هفته گذشته ركورد توليد نفت ايران از 4 ميليون و 174 هزاربشكه در روز گذشت .

وي افزود : از سويي ديگر ايران روزانه 500 ميليون مترمكعب گاز و 500 هزار بشكه ميعانات گازي توليد مي كند درنتيجه رعايت بحث ايمني در صنعت نفت بسيار مهم است .

وي تصريح كرد : بيشترين آمار فوت در صنعت نفت به علت تصادفات رانندگي است به همين دليل از اين پس هر نوع اتفاق رانندگي به مدير عامل آن شركت پيمانكاري بستگي دارد .

نوذري با تاكيد بر آموزش در اين بخش گفت : مديران شركت هابايد مصوب كنند از اين پس پرسنل هر شركت پيمانكاري قبل از وارد عمل شدن آموزش ببينند و وظيفه دستگاه هاي بازرسي نيز اين است كه كمين گاهاي حوادث را مشخص كنند .

وي با تاكيد بر موضوع نيروي انساني گفت : اين بحث ازدوجهت حائز اهميت است اول اينكه اين عوامل سرمايه هاي شركت هستند دوم اينكه فضاي اطمينان بخشي بايد بر نيروي انساني حاكم شود زيرا در فضاي نيروي انساني به بخش نرم افزاري انسان يا شرايط روحي توجه كمي مي شود .