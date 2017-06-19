نمایشگاه ملی صنایع دستی در خراسان جنوبی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباس زاده صبح دوشنبه در جلسه تقدیر از شهرستان های برتر دومین نمایشگاه منطقه صنایع دستی شرق کشور اظهار داشت: امسال نمایشگاه ملی صنایع دستی به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه هنرمندانی از سراسر کشور حضور خواهند داشت، بیان کرد: این نمایشگاه در آذرماه سال جاری برگزار می شود.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی خراسان جنوبی اضافه کرد: از امروز نیز دبیرخانه این نمایشگاه فعالیت خود را در استان آغاز می کند.

عباس زاده همچنین از برگزاری دوره آموزشی بازاریابی پیشرفته برای هنرمندان صنایع دستی استان خبر داد و گفت: این دوره آموزشی نسبت به دوره مقدماتی با مدت زمان بیشتر و شرکت کنندگان کمتری به صورت رایگان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این تا پایان سال جاری بسته های تشویقی دیگری برای رونق صنایع دستی در استان خواهیم داشت.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه باید زمینه حضور هنرمندان استان در نمایشگاه های ملی و بین المللی فراهم شود، عنوان داشت: در همین راستا سه نفر از هنرمندان صنایع دستی استان در نمایشگاه صنایع دستی که در مسکو برپا می شود، شرکت خواهند کرد.