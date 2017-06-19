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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین:

نمایشگاه هنرهای دستی و خلاقیت جوانان ورامین برگزار می شود

نمایشگاه هنرهای دستی و خلاقیت جوانان ورامین برگزار می شود

ورامین- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین از برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی و خلاقیت جوانان این شهرستان خبر داد.

حسین فتح آبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که نمایشگاه دستاوردهای صنایع دستی و تزئینی و ابتکارات نوجوانان ورامینی همزمان با برگزاری راهپیمایی روز قدس در ورامین برپا می شود، افزود:  این نمایشگاه در میدان امام خمینی(ره) ورامین در مقابل دید مردم قرار می گیرد.

وی گفت: این نمایشگاه شامل هنرهای بومی محلی هنرمندان ورامینی اعم از هنر دستی، تزئینی و ابتکارات خلاقانه مثل ساخت ماکت ادوات جنگی ساخت داخل، اختراعات و دیگر خلاقیت های بومی، جذب حامی برای مدد جویان امداد، تست رایگان قند خون و فشار خون، مشاوره رایگان و گریم کودکان و خردسالان از بخش های این نمایشگاه خواهد بود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین گفت: این نمایشگاه با مشارکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، حوزه های بسیج، واحد مرکزی خبر، خبرگزاری ها و جمعی از خادمین افتخاری امداد برپا می شود.

وی گفت: این نمایشگاه برای اولین بار در سطح شهرستان برپا می شود و به همین دلیل از همه روزه داران و راهپیمایان دعوت می کنم ضمن حضور و بازدید از این نمایشگاه با روحیه دادن به اعضاء، مخصوصا نوجوانان خلاق، عزیزان را با نظرات خود یاری کنند.

فتح آبادی اضافه کرد:همچنین حضور فعال اداره هلال احمر، پایگاه بسیج شهیدبهشتی حوزه امام سجاد(ع) و جمعی از نوجوانان مبتکر و خانواده های تحت حمایت کمیته امداد سبب ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه خواهد شد.

کد مطلب 4008956

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