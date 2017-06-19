شهرستان محلات به الگویی برای ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند پیش از ظهر دوشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان محلات اظهار داشت: دولت توجه ویژه‌ای به موضوع اقتصاد مقاومتی دارد بنابراین تصمیمات اتخاذشده در این نشست‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است و تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی از دغدغه‌های مهم حال حاضر به شمار می‌رود.

فرماندار شهرستان محلات افزود: هم اکنون مسائل اقتصادی و اجتماعی به‌ عنوان دو مشکل مهم در کشور شناخته می‌شوند که برنامه‌ریزی‌ها برای کاهش آن‌ها انجام شده و مدیران باید به این اولویت ها و وظایف خود در این راستا توجه داشته باشند.

زینی وند بیان کرد: با توجه به ظرفیت های متعدد شهرستان محلات امکان معرفی این شهرستان به‌عنوان یک الگو در ایجاد مشاغل پایدار وجود دارد و باید در این راستا گام برداریم تا فرصت مطلوبی برای کمک به متقاضیان ایجاد شغل در سطح شهرستان ایجاد شود.

فرماندار شهرستان محلات خاطرنشان ساخت: در راستای رفع مشکلات دو حوزه اقتصادی و اجتماعی، تصمیم‌گیری های جلسات اقتصاد مقاومتی اهمیت زیادی دارد و برای ثمربخشی آن ادارات مختلف شهرستان باید با ورود جدی به عرصه، برنامه‌های عملی خود را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در زمینه تحقق اشتغال پایدار منطقه آبگرم محلات به دلیل ظرفیت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است و یکی از سیاست‌های مهم در سطح شهرستان احداث واحدهای استاندارد در این منطقه برای جذب حداکثری گردشگران است.

زینی وند ادامه داد: در این رابطه یکی از اقدامات مهم و تسهیل کننده، همکاری در صدور مجوزات لازم برای سرمایه‌گذاران و ارزیابی کارشناسی پروژه‌های مدنظر آن‌ها توسط کارشناسان ادارات است که در صورت مفید بودن طرح، سرمایه‌گذار می‌بایست به‌صورت جدی مورد حمایت دستگاه‌های مربوطه قرار گیرند.

فرماندار شهرستان محلات همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از ایجاد مشاغل خانگی در این شهرستان بیان کرد:در این رابطه نیز باید فرآیندها تسهیل و تسریع شده تا زمینه افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان محلات ایجاد شود.