  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

کودکان ماکو ۱۲۰ کتاب به کتابخانه بیمارستان فجر اهدا کردند

کودکان ماکو ۱۲۰ کتاب به کتابخانه بیمارستان فجر اهدا کردند

ارومیه- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی گفت: کودکان ماکو ۱۲۰ کتاب به کتابخانه بیمارستان فجر اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد زاهدی در این خصوص اظهارداشت:اعضای کانون ماکو ۱۲۰ کتاب با هدف استجابت طاعات و عبادات خود در ماه مبارک رمضان به «کتابخانه کوچک من» بخش کودکان بیمارستان فجر ماکو اهدا کردند.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه ابتکاری «نذر کتاب» به مناسبت ماه مبارک رمضان در ایام شهادت حضرت علی (ع) و شب‌های قدر تا یکشنبه هفته جاری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ماکو اجرا شد افزود: استقبال خوبی از این طرح به وجود آمد.

زاهدی اضافه کرد: ۷۰ عضو این مرکز بخشی از نذورات خود را در قالب این ایده فرهنگی و مذهبی به اهدای کتاب اختصاص داده و کتاب‌هایی را به درون صندوقچه نذر کتاب انداختند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ماکو ۲ هزار و ۷۵ نفر عضو دارد و قرآن خوانی، معرفی شخصیت‌های برجسته و کتاب، قصه‌گویی و نمایش فیلم «مسافران نیاز» از دیگر برنامه‌های کانون این شهرستان در ایام ماه مبارک رمضان است.

۲۳ مرکز ثابت و ۱۰ مرکز سیار، روستایی و پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آذربایجان‌غربی فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی، دینی و علمی را در قالب ۴۰ نوع برنامه با محوریت ترغیب کودکان و نوجوانان به مطالعه کتاب ارائه می‌کنند.

کد مطلب 4008960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها