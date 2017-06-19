تخصیص سبدهای غذایی به مادران باردار شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فخرایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۸ مادر باردار با مشارکت موسسه بنیاد علوی و مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از خدمات برنامه‌های حمایتی و تخصیص سبدهای غذایی برخوردار شدند.

وی اضافه کرد: در این برنامه، زنان باردار حائز شرایط از ابتدای ماه چهارم حاملگی تا شش ماه پس از زایمان (به مدت ۱۲ ماه) تحت پوشش قرار می‌گیرند و زنان شیرده هدف، در حقیقت همان زنان شیردهی هستند که از دوران بارداری تحت پوشش برنامه قرار گرفته بودند تا اینکه از شیردهی موفقی برخوردار شوند.

فخرایی در خصوص سوء تغذیه نوزادان افزود: نوزادانی که با وزن کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ گرم متولد می‌شوند بیشتر در معرض ابتلاء به سوء تغذیه و بیماری‌های مختلف از جمله اسهال بوده و خطر مرگ و میر در آنان بیشتر از نوزادانی است که با وزن طبیعی متولد شده‌اند.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر ادامه داد: اجرای برنامه‌های حمایتی و تخصیص سبدهای غذایی به این گروه از جمله اقداماتی است که می‌تواند آمار شیوع تولد نوزادان کم‌وزن را کاهش دهد.

وی بیان کرد: از شاخص‌های انتخاب مادران باردار تحت پوشش برنامه می‌توان به نیازمند بودن مادر و نداشتن بیماری، دارا بودن یکی از شاخص‌های بهداشتی- تغذیه‌ای اشاره کرد.