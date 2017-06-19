وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید حمید رضا کاظمی در خصوص لزوم اصلاح قانون انتخابات پیش از ورود به فضای انتخاباتی، اظهار داشت: قانون انتخابات نیازمند اصلاح جدی است و ما منتظر لایحه جامع انتخابات از سوی وزارت کشور هستیم، این در حالی است که قرار بود پیش از برگزاری انتخابات این لایحه به مجلس ارائه شود که این چنین نشد.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید در روز انتخابات به فکر اصلاح قانون انتخابات باشیم، بیان کرد: در حال حاضر برای اصلاح قانون انتخابات نیازمند همکاری دولت و مجلس هستیم که امیدواریم به صورت کارشناسی، اصلاحات قانون انتخابات انجام شود.

کاظمی با بیان اینکه ثبت مشخصات سجلی در روز اخذ رای بسیار زمان بر بود، گفت: یکی از عوامل ایجاد صف‌های طولانی در روز رای گیری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری مربوط به همین امر بود.

وی افزود: باید تمهیدات اساسی در این موضوع اندیشیده شود که افزایش تعداد دستگاه‌های اخذ رای از جمله راه هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای ایجاد سهولت برای شرکت حدود ۵۰ میلیون نفر در انتخابات، آن هم در فاصله زمانی ۸ ساعته باید تعداد شعب اخذ رای افزایش یابد یا اینکه تعداد دستگاه‌ها افزایش داده شود، زیرا ثبت مشخصات سجلی افراد، ضروری است.

کاظمی با بیان اینکه پیشنهاداتی که در این زمینه وجود دارد نیاز به بررسی بیشتر در کمیسیون شوراها دارد، گفت: موضوع کاهش زمان فرایند اخذ رای باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع آموزش افراد رای دهنده و افراد حاضر در پای صندوق نیز بسیار مهم است، صدا و سیما می تواند با آموزش صحیح به مردم، به افزایش سرعت فرایند انتخابات الکترونیکی کمک کند.