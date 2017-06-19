تیم شمشیربازی اسلحه اپه به عنوان ششم دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های اسلحه اپه مردان مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا امروز دوشنبه در هنگ کنگ برگزار شد. تیم ملی اسلحه اپه ایران در اولین دیدار خود در این بخش از مسابقات، سنگاپور را شکست داد. این دیدار از مرحله یک هشتم برگزار شد و بدین ترتیب تیم ایران با کسب برتری به جمع هشت تیم برتر راه یافت اما در این مرحله نتوانست مقابل چین به برتری دست یابد و متحمل شکست ۴۵ به ۳۰ شد.

بر این اساس تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه ایران با ناکامی از صعود به مرحله نیمه نهایی، در مرحله تعیین تیم های پنجم تا هشتم به مصاف چین تایپه رفت و این تیم را ۴۵ بر ۴۲ با شکست مواجه کرد. تیم کشورمان اما نتیجه دیگر دیدار خود را ۴۵ به ۳۷ به قزاقستان واگذار کرد و بدین ترتیب صاحب جایگاه ششم شد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه ایران با ترکیب محمداسماعیلی، طاهر عاشوری، محم رضایی و محمدعلی کیانی در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کرده است.