۲۳ هزار مشترک جدید امسال درکردستان به شبکه گاز متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فلعه گری امروز دوشنبه در سومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: در سال گذشته ۲۶ هزار مشترک جدید که از این تعداد حدود ۱۳ هزار خانوار مربوط به نقاط روستایی و مابقی شهری بودند، به شبکه گاز متصل شدند.

وی عنوان کرد: از تعداد مشترک جدید مذکور ۱۵ هزار مشترک کارت سوخت خود را تحویل دادند و مصرف کننده گاز طبیعی شدند.

وی با اشاره به اینکه هر واحد مسکونی ۲ هزار و ۷۰۰ مترمکعب گاز مصرف می کنند، بیان کرد: با این وجود ۴۳ میلیون لیتر در بخش خانگی سال گذشته کاهش مصرف فرآورده نفتی داشتیم.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان میزان مصرف گاز استان در سال گذشته را ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب ذکر کرد و اظهارداشت: ۵۰ درصد مصرف گاز استان مربوط به بخش خانگی، ۳۰ درصد نیروگاه و مابقی هم مربوط به واحدهای صنعتی وکشاورزی بوده است.

فعله گری از گازدارکردن ۱۲۰ روستای جدید درسال جاری دراستان خبرداد و افزود: با حمایت مسئولان استان با گازدار کردن این تعداد روستا حدود ۲۳ هزار خانوار جدید به شبکه گاز استان متصل می شوند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۹۲ درصد جمعیت استان از نعمت گاز برخوردار هستند و تا پایان امسال این میزان به ۹۵ درصد افزایش پیدا می کند.

وی یادآورشد: در سطح استان ۱۱ هزار واحد مسکونی در شهرها وروستاها داریم که بستر گاز در آنجا فراهم شده است ولی از گاز استفاده نمی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: از تعداد واحدهای مذکور ۷ هزار واحد در حاشیه شهرهای استان واقع شده که به دلیل ماده هشت قانون و احداث غیرمجاز آنها، مجاز به گازرسانی به آنها نیستیم.