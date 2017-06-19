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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

گزارش سرپرست اورژانس کشور در صحن شورای شهر

گزارش سرپرست اورژانس کشور در صحن شورای شهر

سرپرست سازمان اورژانس کشور گزارشی از نحوه ارائه خدمات اورژانس در کلانشهر تهران به شورای شهر ارائه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران، کولیوند سرپرست سازمان اورژانس کشور نحوه ارائه خدمات اورژانس در تهران را به اعضای شورای شهر تهران توضیح خواهد داد.

همچنین دوفوریت طرح تثبیت و بهنگام سازی سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بررسی خواهد شد.

بررسی لایحه برنامه عملیاتی ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و بررسی لایحه نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شهر تهران دو دستور جلسه‌ای است که از هفته‌های گذشته همچنان در دستور کار اعضای شورا قرار دارد.

بررسی نامگذاری و تغییر نام برخی از ایستگاه‌های اتوبوس از دیگر مواردی است که اعضای شورا در جلسه روز سه شنبه ۳۰ خردادماه به آن خواهند پرداخت.

کد مطلب 4009021
نورا حسینی

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