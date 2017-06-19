گزارش سرپرست اورژانس کشور در صحن شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران، کولیوند سرپرست سازمان اورژانس کشور نحوه ارائه خدمات اورژانس در تهران را به اعضای شورای شهر تهران توضیح خواهد داد.

همچنین دوفوریت طرح تثبیت و بهنگام سازی سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بررسی خواهد شد.

بررسی لایحه برنامه عملیاتی ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و بررسی لایحه نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شهر تهران دو دستور جلسه‌ای است که از هفته‌های گذشته همچنان در دستور کار اعضای شورا قرار دارد.

بررسی نامگذاری و تغییر نام برخی از ایستگاه‌های اتوبوس از دیگر مواردی است که اعضای شورا در جلسه روز سه شنبه ۳۰ خردادماه به آن خواهند پرداخت.