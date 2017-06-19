پنج پرونده سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی در مرکزی در دست اقدام است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در اراک، با موضوع احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در شهرستان خمین توسط سرمایه گذار خارجی، اظهار داشت: تاکنون ۱۰ سرمایه گذار خارجی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی اعلام آمادگی کردند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی افزود: هم اکنون پرونده پنج سرمایه گذار ایجاد نیروگاه خورشیدی آماده شده است که زمین مورد نیاز این نیروگاه ها با اخذ مجوز از کارگروه امور زیر بنایی و تصویب در کمیسیون ماده ۳۲ در اختیار آنان قرار می گیرد.

میرزاخانی بیان کرد: با توجه به اینکه تامین برق مورد نیاز این نیروگاه در دامنه اختیارات شرکت برق منطقه ای باختر نیست، پیگیری و انجام آن از طریق شرکت توانیر انجام شود.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: شرکت آب منطقه ای و گاز استان مرکزی اعلام کرده اند گاز و آب مورد نیاز این نیروگاه توسط این شرکت ها تامین شده و در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و مقرر شد با هماهنگی منابع طبیعی استان، سه نقطه نزدیک به خطوط گاز شناسایی شود.

وی تصریح کرد: تاکنون ۵۲ فرصت سرمایه گذاری در استان مرکزی شناسایی شده که در قالب کتاب با زبان های فارسی و انگلیسی و یا از طریق فضای مجازی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نیز برای تسهیل در انجام خدمات سرمایه گذاری پنجره واحد حقیقی را در استان ایجاد کرده است.