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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

کشته شدن ۶ نظامی تایلندی در انفجار بمب کناره جاده ای

کشته شدن ۶ نظامی تایلندی در انفجار بمب کناره جاده ای

انفجار بمب کناره جاده ای در جنوب شرقی تایلند موجب کشته شدن ۶ نظامی این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانکوک پست، انفجار بمب در مسیر حرکت نظامیان تایلندی در استان «پاتانی» در جنوب شرقی تایلند منجر به کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۴ نفر دیگر شد.

این انفجار زمانی رخ داد که نظامیان تایلندی در حال گشت زنی روزانه خود بودند.

در همین رابطه اداره پلیس محلی تایلند اعلام کرد احتمال اینکه انفجار این بمب از سوی گروه های خرابکار انجام شده باشد وجود دارد چون استان پاتانی در مناطق خطر خیز یا به اصلاح «مناطق قرمز» تایلند قرار دارد.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

کد مطلب 4009029
عبدالحمید بیاتی

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