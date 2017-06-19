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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

معاون عمرانی استاندار مرکزی:

ساختمان نهادهای دولتی باید برای تردد معلولان مناسب سازی شود

ساختمان نهادهای دولتی باید برای تردد معلولان مناسب سازی شود

اراک- معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت: مناسب سازی ساختمان های اداری به منظور تردد معلولان وجانبازان از مصوبات مجلس است که مدیران دستگاه ها در استان باید این مهم را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی ظهر دوشنبه در نشست شورای مناسب سازی ساختمان های دستگاه های اجرایی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: سالانه اعتباری با عنوان تجهیز به نهادهای دولتی در استان ها اختصاص می یابد و انتظار است مناسب سازی امکانات و ساختمان ها در برنامه مدیران این دستگاه ها قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: هنگام انعقاد مبادله قرارداد دستگاه های اجرایی با برنامه و بودجه لازم است اعتبار مناسب سازی لحاظ شود تا دستگاه ها در اجرا با مشکل مواجه نشوند.

فیلی بیان کرد: بودجه لازم برای مناسب سازی ساختمان های اداری و اجرایی به منظور تردد آسان و ایمن معلولان و جانبازان در دریافت خدمات باید توسط برنامه و بودجه تامین شود.

وی خاطرنشان ساخت: مناسب سازی ساختمان های اداری برای تردد معلولان و جانبازان از مصوبات مجلس شورای اسلامی و انجام آن الزامی است، چرا که این اقدام بهترین نوع تکریم از جانبازان و معلولانی است که برای انجام خدمات نیاز به استفاده از امکانات خاص دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: اداره کل بهزیستی استان مرکزی برای بررسی مناسب سازی ساختمان ها، ۵۲ دستگاه استان را در شاخص هایی همچون راه قابل دسترسی از ورودی، وجود عرض بازشو کف پوش حداقل ۱۰۰ سانتیمتر، رعایت ضوابط سطوح شیبدار و رعایت ضوابط اجرایی فضای بهداشتی ویژه تردد معلولان و جانبازان مورد بررسی قرار دادند.

فیلی ادامه داد: در این بازرسی از صفر تا ۲۰ به ادارات و دستگاه هایی که شاخص های یاد شده را رعایت کردند امتیاز داده شده و انتظار می رود مدیران دستگاه های توجه ویژه ای به انجام وظیفه در این زمینه به عنوان مصوبه مجلس داشته باشند.

کد مطلب 4009047

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