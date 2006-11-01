به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر شيخ عطار، معاون اقتصادي وزير امورخارجه كشورمان بعداز ظهر امروز و در حاشيه اولين نشست وزراي كشور دولتهاي عضو اكو در جمع خبرنگاران مقايسه كره شمالي با ايران را اشتباه دانست و اظهار داشت: موضوع كره شمالي با ايران بسيار متفاوت است و يكي از اعتراضات برخي اعضاي 1+5 به محتواي قطعنامه شوراي امنيت همين موضوع بوده است.

وي افزود: فعاليت هاي ايران همواره تحت نظارت آژانس انرژي اتمي بوده و لذا همين موضوع كه ايران و كره شمالي را نبايد شبيه سازي كنند هم از موارد اعتراض برخي از اعضاي 1+5 است.

شيخ عطار در پاسخ به اين سئوال كه آيا بازگشت كره شمالي به مذاكرات شش جانبه، اوضاع را براي ايران پيچيده تر نخواهد كرد، ادامه داد: اين آمريكايي ها بودند كه در گذشته به خاطر خلف وعده هاي شان نسبت به كره شمالي براي دادن رآكتور آب سبك به اين كشور مذاكرات را قطع كردند و كار را به يك جهت ديگر انداختند و بعد طي مذاكرات كره شمالي و كشورهاي همسايه و آمريكا باز آمريكايي ها بودند كه خلف وعده مي كردند.

وي تاكيد كرد: اساسا شبيه سازي موضوع ايران با كره شمالي كار اشتباهي است.

شيخ عطار در پاسخ به اين سئوال كه در صورت تحريم، چه تمهيداتي براي مواجه با مشكلات اتخاذ شده است، گفت: متن پيشنهادي قطعنامه، تحريم هاي كلي را ايجاب نمي كند و تحريم آن به مسايل هسته اي و موشكهاي بالستيك مربوط است و اين چيزي است كه در عمل هم هيچ گاه از كالا يا خدمات خارج از كشور براي فعاليتهاي صلح آميز هسته اي مان استفاده نكرده ايم.

معاو.ن وزير خارجه كشورمان ادامه داد: اين پيش نويسي كه اكنون ارائه شده تحريم كلي نيست بلكه تحريم در ارتباط با فعاليتهاي مربوطه است و به همين منظور هم از گذشته، بحث هايي در وزارت اقتصاد مبني بر اين موضوع بوده كه در شرايط مختلف، سناريوهاي مختلفي را طراحي كنيم.

وي درباره انتشار برخي اخبار مبني بر اين كه از تحصيل دانشجويان كشورمان در رشته هاي زيست شناسي و شيمي ممانعت به عمل خواهد آمد، گفت: اين اشتباه است و آنچه كه اعلام شده و در متن پيشنهادي قطعنامه هم آمده، تحصيل دانشجويان در رشته هاي هسته اي است و عدم تحصيل در رشته هاي شيمي، بيوتكنولوژي در قطعنامه مطلقا نيامده است.

شيخ عطار در پاسخ به اين سئوال كه اولين اقدام ايران در صورت تحريم چيست؟ اظهار داشت: اين سوال هنوز زود است و بايد ديد آيا اساسا تحرمي رخ خواهد داد و لزومي براي اعتقاد به تحريم ما وجود ندارد و بايد ببينيم پيش نويس به چه شكلي بيرون خواهد آمد؟

معاون وزيرخارجه تصريح كرد: ايران يك كشور معمولي نيست و چند ميليارد بازار است و ما دومين توليد كننده اوپك هستيم وهر گونه مشكل در توليد نفت و عرضه نفت بازار نفت دنيا را به هم مي زند و در شرايط حاضر بازار نفت دنيا به شدت آسيب پذير است.

وي با بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران روي كمك هيچ كشوري حساب نمي كند خاطر نشان كرد: ما بر توانايي هاي خود تكيه داريم واگر هم چين و روسيه موضعي بر خلاف ايران درباره پيش نويس دارند به خاطر منافع خودشان و درگيري هاي بنيادي شان با آمريكا و نگرش هاي خاص آمريكاست.

شيخ عطار افزود: دنياي امروز، دنيايي نيست كه كشوري مثل ايران با پتانسيل، جمعيت و ظرفيتي بالا را ايزوله كنند و با ما ارتباط نداشته باشند، مثابله به مثل اين است كه ايزوله كردن ايران به دنيا و بازار و اقتصاد دنيا دركليه عرصه ها لطمه مي زند.

معاون وزيرخارجه درپاسخ به اين سئوال كه نيروگاه بوشهر فقط ساختش مستنثني است ولي سوختنش كه مستثني نيست كه وي پاسخ داد: نيروگاه بوشهر، سفرها ورفت و آمدهاي مربوط به آن و خلاصه همه چيزش مستثني است.

وي خاطر نشان كرد: پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت توسط اعضاي دائم اين شورا مانند چين و روسيه دچار چالش شده واين كشورها مواضع مخالفي راجع به محتوا و شكل اين قطعنامه دارند و علاوه بر آن جلساتي كه تا كنون كشورهاي 1+5 داشته اند، هم هنوز به نتيجه نرسيده است.