بدهی بیمه ها به علوم پزشکی شیراز ۷۵۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایمانیه بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری فعالیت های اخیر علوم پزشکی شیراز افزود: آخرین پرداخت تامین اجتماعی مرداد ۹۵ بوده و مبلغی که پرداخت شده بابت یک ماه بوده است.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی ۱۰ ماه و بیمه سلامت هم ۸ ماه بدهی دارد در کل ۷۰۰ میلیارد تومان طلب داریم و ۵۰ میلیارد تومان هم از دیگر بیمه ها طلب داریم.

رئیس علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: بدهی ما به اساتید و پزشکان ۱۰ ماه و پرسنل ۶.۵ ماه است که اگر بیمه پول بدهد به طور کامل پرداخت می شود.

دکتر ایمانیه تاکید کرد: پزشکان تمام وقت علوم پزشکی مالیات بیش از دیگر پزشکان بخش خصوصی پرداخت می کنند که اگر هم اعتراضی کردند حق دارند زیرا این پزشکان درآمد غیر از علوم پزشکی ندارند.

وی یادآور شد: پزشکان بخش خصوصی درآمد خود را دارند و مالیات پرداخت می کنند اما این پزشکان درآمد غیر ندارند و اگر هم اعتراضی کردند اما خدمات به بیماران ارائه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: بحث بدهی بیمه ها مربوط به کل کشور است و بیمه ها در فارس همکاری بسیار خوبی دارند و اگر مبلغی دریافت کنند به سرعت واریز می کنند.

ایمانیه تاکید کرد: هیچگونه مشکلی در بحث ارائه خدمات درمانی به بیماران نداریم و پزشکان با تمامی این مشکلات، خدمات درمانی را ارائه می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دریافت خدمات مطلوب و ارزان دلیل حضور بیماران غیر فارسی در شیراز است، گفت: این دانشگاه چوب رعایت اخلاق را می کند و هیچگونه کم کاری در خصوص بیماران دیگر استانها ندارد و بهترین خدمات ارائه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: ۶۴۰۰ بیمار طی یک ماه در نمازی بستری شده که بخشی از آنها غیر فارسی بودند و بهترین خدمات را دریافت می کنند.

ایمانیه تصریح کرد: ماه گذشته ۶۵ نفر از کرمان، ۲۲ نفر لرستان، ۵۴ نفر تبریز، ۱۲۲ نفر از تهران، ۱۱۲ نفر از اصفهان و.... در نمازی بستری شدند که در اردیبهشت ۲۵۴۷ نفر بیمار خارج استان پذیرش شد.