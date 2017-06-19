ساماندهی گلزار شهدای شهرستان دلفان تا پایان سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونین که با حضور اعضاء و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دلفان برگزار شد با اشاره به ساماندهی گلزار شهداری این شهرستان تا پایان امسال افزود: شهرستان دلفان در مجموع دارای ۲۸۳ مزار شهید بوده که ۱۸۴ مزار شهری و ۹۹ مزار روستایی است.

وی گفت: از این تعداد تاکنون ۲۶۰ مزار به طور کامل ساماندهی شده اند و تعداد ۲۳ مزار باقی مانده که ۲۲ مزار روستایی و ۱ مزار شهری بوده و در آینده ای نزدیک با توجه به اینکه پیمانکار این طرح نیز انتخاب شده، کار ساماندهی گلزار شهدای این شهرستان تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.