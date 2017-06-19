گلستان از استان های امن کشور است/کاهش ۲۰ هزار پرونده ورودی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گلستان با وجود حضور قومیت های مختلف با دلیل آرامش حاکم و وحدت شیعه و سنی از استان های امن و سفید کشور است.

وی با بیان اینکه اگر امروز احساس ناامنی در مردم گلستان وجود ندارد، از هوشیاری دستگاه های امنیتی، انتظامی و ... است و ناامنی های ناچیز هم در نطفه خفه شده است، ادامه داد: بخشی از این احساس امنیت را قلم خبرنگاران به وجود آورده و دلهره های مردم را از بین برده است.

رئیس کل دادگستری گلستان با یادآوری اینکه سرمایه گذاری، گردشگری و اقدامات فرهنگی و ... در استان در سایه امنیت ارتقا می یابد، اضافه کرد: استان گلستان در سنوات گذشته جزو استان های پر پرونده بوده است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ با احتساب پرونده های شورای حل اختلاف، بدوی و ... حدود ۴۰۰ هزار پرونده ورودی به دادگاه های استان داشته ایم.

دغدغه طولانی شدن پرونده ها از سوی مردم

وی با بیان اینکه هرچند برخی از این پرونده ها تکراری است و هم در تجدید نظر و هم دادسرا و ... ثبت می شود، خاطرنشان کرد: با فرض اینکه در هر پرونده سه یا چهار نفر از مردم استان درگیر باشند، بخش قابل توجهی از مردم گلستان درگیر پرونده های قضایی بوده اند.

هاشمیان با بیان اینکه شعب استان شلوغ بود و مردم دغدغه طولانی شدن پرونده ها را داشتند، گفت: با افزایش چارت اداری و قاضی به دستکاه قضایی استان این مشکل حل شد و برای نخستین بار پرونده های ورودی دستگاه قضا در گلستان ۲۰ هزار پرونده کاهش یافت.

وی افزود: در سال گذشته برای ۱۰ هزار و ۱۹۱ پرونده جدید و ۱۰ هزار و ۱۹۵ پرونده از سنوات گذشته در استان رای صادر شد.

کاهش زندانیان استان

هاشمیان از کاهش جمعیت کیفری (زندانیان) استان خبر داد و اضافه کرد: در سال ۹۴ حدود پنج هزار و ۵۰۰ زندانی در گلستان داشتیم که به چهار هزار و ۲۰۰ نفر در سال گذشته رسید.

وی بیان کرد: با جشن گلریزان و کمک خیرین در ماه مبارک رمضان آمار زندانیان استان کاهش یافته است اما همچنان ۳۵۰ زندانی منتظر کمک خیران هستند.

رئیس کل دادگستری گلستان به آمار پرونده های مسن در دستگاه قضایی استان هم اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۴ بیش از ۶ هزار پرونده مسن (بیش از دو سال عمر) در استان داشتیم که این آمار به یک هزار و ۵۰۰ پرونده در سال گذشته کاهش یافت.

وی با بیان اینکه ماهانه بیش از ۲۵ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان می شود، به موضوع پرونده کلاهبرداری در آزادشهر مرسوم به «پرهام» اشاره کرد و گفت: این پرونده دو هزار و ۲۰۰ شاکی دارد و مردم بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از این شرکت طلب دارند.

هاشمیان تصریح کرد:این شرکت در تهران و سیستان و پلوچستان هم پرونده داشته و ما شکایت مردم گلستان را به تهران ارجاع دادیم که در تهران عدم صلاحیت خوده و در نهایت به دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان در شهرستان سرباز سپرده شده است.

وی خاطرنشان کرد: از طلب ۲۰۰ میلیارد تومانی مردم گلستان از این شرکت ۶۰ میلیارد تومان اموال شناسایی شده و جای امیدواری است به زودی بخشی از خسارت های مردم جبران شود.