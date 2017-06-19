افزایش ۱۷.۵ درصدی درخواست صدور مجوز سقط درمانی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا نظیفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته تعداد ۱۸۸ پرونده تقاضا برای صدور مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی لرستان تشکیل شده است در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال قبل از آن تعداد ۱۶۰ مورد بوده است.

وی با اشاره به افزایش ۲۹.۴ درصدی صدور مجوز سقط درمانی در لرستان اظهار کرد: پس از بررسی پرونده ها طی مدت زمان یاد شده در سال ۹۵ برای ۱۸۰ نفر از متقاضیان سقط درمانی مجوز سقط درمانی صادر شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان تصریح کرد: همچنین در سال ۹۴ نیز تعداد ۱۳۹ مجوز سقط درمانی در استان لرستان صادر شده است.

نظیفی از افزایش ۱۷.۵ درصدی درخواست صدور مجوز سقط درمانی در سال ۹۵ در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در سال ۹۵ تعداد ۱۸۸ مورد و در سال ۹۴ تعداد ۱۶۰ مورد پرونده درخواست صدور مجوز سقط درمانی تشکیل شده است.

عضو شورای قضایی استان لرستان تاکید کرد: از کل پرونده های تشکیل شده برای سقط درمانی در سال ۹۵ برای ۵ نفر عدم صدور مجوز و همچنین برای تعداد ۳ نفر به دلیل عدم پیگیری بعد از تشکیل پرونده مجوز سقط درمانی صادر نشده است.