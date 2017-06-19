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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

با حضور برهانی مرند؛

کارگاه آموزشی و جشنواره غیررقابتی نمایش خیابانی برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی و جشنواره غیررقابتی نمایش خیابانی برگزار می‌شود

اصفهان - رئیس تالار هنر اصفهان گفت: کارگاه آموزشی «نمایش خیابانی» و جشنواره نمایشی مرتبط با آن با حضور نادر برهانی مرند، کارگردان مطرح تئاتر کشور برگزار می‌شود.

محمدرضا رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نمایش خیابانی در تقویت تئاتر صحنه‌ای و افزایش جذب مخاطبان به هنر نمایش بسیار موثر است، اظهار داشت: تالار هنر اصفهان در راستای پرداختن و تقویت جایگاه این نوع از هنر نمایش، از هفتم تا نهم تیرماه کارگاه آموزشی «نمایش خیابانی» با حضور نادر برهانی مرند بازیگر و کارگردان مطرح و با تجربه تئاتر کشور و عضو شورای سیاست گذاری رادیو نمایش، در اصفهان برگزار ‌شود.

وی افزود: علاقه‌مندان پس از ثبت نام و حضور در این کارگاه، در فضای شهر اصفهان به اجرای نمایش پرداخته و بدین ترتیب در جشنواره غیر رقابتی نمایش های خیابانی حضور پیدا می‌کنند.

تامین محتوای مناسب برای نمایش‌های خیابانی

رئیس تالار هنر اصفهان با بیان اینکه این جشنواره با هدف تامین محتوای مناسب برای نمایش‌های خیابانی و تقویت این نوع از نمایش برگزار می‌شود، تاکید کرد: موضوع برای شرکت در این جشنواره آزاد است اما پرداختن به موضوع مهمِ «اخلاق شهروندی» در اولویت قرار دارد.

وی اضافه کرد: مهلت ثبت نام برای کارگاه آموزشی نمایش خیابانی و جشنواره غیررقابتی مرتبط با آن تا سوم تیرماه تمدید شده است و علاقه‌مندان میتوانند برای ثبت‌نام به تالار هنر اصفهان واقع در میدان لاله، جنب فروشگاه رفاه مراجعه کنند.

کد مطلب 4009072

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