رونمایی از چهار طرح برتر فناورانه محققان بسیجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج علمی کشور، نشست فعالان علم و فناوری با حضور سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دکتر نوریان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، سردار وحیدی وزیر دفاع دولت دهم، دکتر قشاوی معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت امور خارجه و دکتر قدیانی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری و جمعی از روسای دانشگاه های برتر کشور و نخبگان ملی برگزار شد.

در این نشست از ۴ طرح «تهیه ماده اولیه داروی پروپوفول»، «طرح تولید ماده ضد عفونی کننده نانوپراکسین بر پایه فناوری نانو» ، «دستگاه بالانس سه بعدی لیزری» و دستگاه «لرزه سنج نوری شورت پریود» رونمایی شد.

ماده اولیه داروی پروپوفول با کاربرد صنایع دارویی، پزشکی و دامپزشکی توسط دکتر علی بهادری، دکتر امیرمحمد گوگانیان طراحی و تهیه شده است. داروی پروپوفول یک داروی بیهوشی بوده که به طور گسترده­ای در کشور در پزشکی و دامپزشکی مورد مصرف قرار می­گیرد. به دلیل مصرف گسترده و نیز ارز بری سالانه زیاد این دارو برای کشور، مجریان طرح در صدد سنتز پیش ماده این دارو برآمدند. ماده موثره این دارو با نام ۲و۶-دی ایزوپروپیل فنل از مواد اولیه ارزان قیمت، در دسترس و تولید داخل با راندمان بالا سنتز می­شود.

طرح تولید ماده ضد عفونی کننده نانوپراکسین بر پایه فناوری نانو با کاربرد ضدعفونی کردن البسه و سطوح وتجهزات پزشکی، ضدعفونی کردن تجهیزات خط تولید طرح روح اله مرادی نخبه بسیجی بود که در این مراسم از آن رونمایی شد.

دستگاه بالانس سه بعدی لیزری سومین طرح رونمایی شده در این مراسم بود کاربرد این دستگاه بالانس و تعیین گرانیگاه هر شیئ (موشک های قاره پیما و موشک های فوق سریع) با دقت فوق العاده به صورت سه بعدی، ساخت سانتریفوژهای با سرعت دورانی بیش از ۲۰۰ هزار آر پی ام است. کنترل این صفحه بوسیله سه سیستم اپتیکی لیزری و یک لیزر در بالای آن انجام می گیرد که این مجموعه همراه با سخت افزار و نرم افزار طراحی شده با سرعت بالا همراه شده و بدین وسیله یک بالانس سه بعدی لیزری بوجود می آید.

این دستگاه نه تنها هر شی را بالانس می کند ، بلکه می تواند مرکز ثقل هر جسم دلخواه را تعیین کند و در دنیا چنین دستگاهی با این کارایی وجود ندارد.

طرح چهارم رونمایی شده در این نشست لرزه سنج نوری شورت پریود با کاربرد لرزه نگاری اکتشافی، زلزله شناسی و پی جویی های مهندسی در حوزه سازه و موارد مشابه توسط شمس الدین اسماعیلی بود.